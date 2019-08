Ongeluk met spookrijder op Van Brienenoordbrug

Op de parallelbaan van de Van Brienenoordbrug (A16) richting Terbregseplein is donderdagmiddag rond 14:45 uur een ongeluk gebeurd met een spookrijder. Bij het ongeluk zijn vier auto's betrokken. Er zijn enkele gewonden.

Het ongeluk gebeurde kort nadat allereerst een spookrijder op de Abraham van Rijckevorselweg werd gemeld. De bestuurder is vermoedelijk via het Kralingseplein de parallelbaan van de A16 opgereden. Na tweehonderd meter kwam hij in botsing met enkele auto's.

De brandweer en ambulances zijn ter plaatse.