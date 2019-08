Strandrellen Hoek van Holland: 'Het was echt chaos'

"Het was chaos", vertelt de 25-jarige Natasja. "Ik hoorde schoten en toen was iedereen opeens aan het rennen." Er werd geduwd en getrokken, en uiteindelijk wordt de dan 15-jarige Natasja omver gelopen.

Het is donderdag precies tien jaar na de strandrellen in Hoek van Holland. Tijdens het strandfeest Sunset Grooves wordt een groep agenten in het nauw gedreven door een stel relschoppers. Als waarschuwingsschoten niet helpen en de agenten worden aangevallen door een grote groep wordt er gericht geschoten. Eén jongen overlijdt en zes raken gewond.

"Het was de eerste keer dat ik uitging. Ik dacht een leuke avond te hebben, maar het kreeg al snel een hele andere wending." Al vanaf het moment dat ze het terrein op kwam hing er al een 'grimmige sfeer'. "Ik wist ook helemaal niet wat ik moest verwachten van een avondje uit. Ik dacht toen; is dit het nou?", herinnert Natasja zich.

Wanneer de mensenmassa begint te rennen, wordt Natasja onder de voet gelopen. Een man trekt haar overeind en roept dat ze ook moet rennen. "Ik ben over een hek heen geklommen toen, richting het strand." Velen klommen met haar mee, totdat de hekken zelf gewoon omver getrokken werden.

Paniek

De 15-jarige Natasja is haar broer en zijn vrienden, en haar schoenen kwijt. "Toen ik terugkwam op het terrein om ze te zoeken, lagen overal spullen. Honderdduizenden slippers, schoenen, zelfs een mobieltje. Mensen renden weg uit paniek en lieten alles achter."

De destijds 14-jarige Steve herinnert zich die ene avond als 'een topavond'. "Het was echt een leuk feestje, niet heel bijzonder verder."

Het scheelt dat hij - toen het rumoeriger begon te worden - naar huis ging. "Op gegeven moment voelde je aan de sfeer dat het niet goed zat. Er ontstonden kleine vechtpartijtjes, dan weet je dat het tijd is om te gaan."



Na de rellen is het een tijd stil geweest in Hoek van Holland, vertelt Steve. "Er mocht niets meer georganiseerd worden op het strand, dat merk je wel aan het toerisme." Tegenwoordig is de invloed van de rellen ver te zoeken. "Ik heb nu zelf een strandtent, maar je merkt er niks meer van. Alles draait hier op volle toeren."

Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) maakte een reconstructie van de strandrellen: