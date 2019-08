Zwaardere screening douaniers Rotterdamse haven en vliegvelden

De screening van douanemedewerkers wordt aangescherpt. Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel van Financiën donderdag aan de Tweede Kamer. De screening staat ter discussie door onder meer de smokkel van drugs via de Rotterdamse haven waarbij douaniers betrokken waren.

Snel wil zowel toekomstige als bestaande douanemedewerkers vaker en grondiger doorlichten. Nieuwe werknemers van de douane moesten al een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen, maar krijgen nu bij de werving ook een extra gesprek.

Daarnaast loopt er een onderzoek of bestaande medewerkers na een interne functiewisseling opnieuw gescreend kunnen worden, bijvoorbeeld mensen die vanuit andere onderdelen van de Belastingdienst naar de douane overstappen. Tot nu toe werden die niet meer gecontroleerd. Onderzocht wordt of "opnieuw een VOG verplicht moet worden overlegd. Aan deze medewerkers worden dan dezelfde eisen gesteld als aan nieuwe medewerkers."

Een werkgroep gaat verder onderzoeken of het wettelijk mogelijk kan worden om alle medewerkers van de douane vaker ofwel periodiek te screenen. Op dit moment kan dat alleen bij BOA's - de bijzondere opsporingsambtenaren - en werknemers met een vertrouwensfunctie binnen de douane.

Meer vertrouwensfuncties met zwaardere screening