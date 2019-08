Fraser over sterke seizoensstart Sparta: 'Men moet wel realistisch zijn'

"Qua puntenaantal zijn wij zondag natuurlijk favoriet, maar als je kijkt naar ervaring in de Eredivisie is dat PEC", begint Fraser. "Men moet wel realistisch zijn, ook in goede fases van het seizoen", vertelt de trainer van Sparta verder over de sterke start van de competitie. "Met zulke resultaten ben je natuurlijk vaak fitter, je voelt de pijntjes minder. De concurrentie binnen de selectie wordt nu ook groter, dus de druk om voor je plek te vechten zal toenemen. Maar iets dat goed staat, verander je niet snel."

Fraser is in ieder geval op zijn hoede voor eventueel verval, later dit seizoen. "We moeten beseffen dat er veel voorbeelden zijn van ploegen die heel goed begonnen en daarna alsnog in moeilijkheden kwamen. Ik heb wel het vertrouwen dat deze groep dat beseft."

Stabiel in de Eredivisie

"Ik denk dat we stappen maken, we willen naar een club toe die stabieler richting Eredivisie mag denken", vertelt Fraser over de sportieve ambities van Sparta. "Het zal dit seizoen nog steeds pittig worden hoor, maar die stap willen we uiteindelijk wel maken. Het is een droom om dat voor elkaar te krijgen."

Bekijk hierboven het volledige interview van verslaggever Jan Jaap Pruysen met Henk Fraser. Daarin gaat de trainer van Sparta ook in op de komst van Joël Piroe.