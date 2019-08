Nostalgische souvenirwinkel Kinderdijk krijgt upgrade

Souvenirwinkel De Molenhoek in Kinderdijk wordt donderdagnacht gesloopt. Tien meter ernaast opent het spiksplinternieuwe bezoekerscentrum van Kinderdijk. "Miljoenen toeristen heb ik geholpen in mijn oude winkel, morgen is dat hier ineens allemaal voorbij", zegt Hans Slob van de souvenirwinkel terwijl hij knippert met zijn ogen.