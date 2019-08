Grote brand Streefkerk: vrijwel alle 1500 varkens omgekomen

Jolanda Muntz van de Veiligheidsregio over de brand in Streefkerk

Bij de grote brand in een varkensstal bij Streefkerk zijn bijna alle varkens om het leven gekomen. "Er zijn ontzettend veel brandweermensen ingezet om de brand in de schuur te blussen en helaas is het daarbij niet gelukt om de varkens te redden", zei Jolanda Muntz van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op Radio Rijnmond.