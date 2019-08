Veel oploop op de Beijerlandselaan | Foto: Jochem via WhatsApp

Verwarde man opgepakt op dak in Rotterdam-Zuid. Video: Jochem via Whatsapp

De politie heeft donderdagavond een verwarde man opgepakt die schreeuwend over de daken op de Beijerlandselaan liep. Omdat de man mogelijk gewapend was, werd een groot deel van de straat in Rotterdam-Zuid afgezet.