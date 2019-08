Rotterdammer raapt nog wekelijks honderden lachgaspatronen en ballonnen van straat

"Ik ben nog elke dag op straat om op te ruimen, dus ik verveel me niet", zegt Alblas. "Ik maak een rondje door heel Rotterdam heen. Ik heb uitgerekend dat het ongeveer 30 tot 35 kilometer per dag is."

Jongeren inhaleren lachgas via een ballon. Die wordt gevuld uit patronen, die eigenlijk zijn bedoeld om slagroom uit een cilinder te spuiten. De gebruikte cilinders worden na gebruik regelmatig op straat gedumpt.

Alblas stoort zich daar mateloos aan. Vooral toen hij een dame op leeftijd zag uitglijden over zo'n patroon, was voor hem de maat vol. "Ze viel en brak haar heup. Dat vond ik zo erg, dat ik toen ben begonnen met mijn rondes", vertelde hij eerder.



Na een jaar merkt hij wel verandering in het gebruik. Waar hij vorig jaar nog gemiddeld zo'n vierduizend patronen per week opraapte, is dat aantal nu wekelijks nog een paar honderd. Maar dat betekent volgens hem niet dat er minder lachgas wordt gebruikt.

"Nee, er wordt juist meer lachgas gebruikt", zegt Alblas. "Dat heb ik gemerkt en gehoord ook. De kleine lachgaspatronen zijn de voorloper geweest op de grote 10-literflessen. Op de plekken waar eerst de lachgaspatronen lagen, liggen nu de ballonnetjes die gebruikt worden."

Met een grijper waaraan een magneet is bevestigd, ruimt Alblas de patronen vanuit zijn scootmobiel op. "Ik begrijp gewoon nog steeds niet waarom mensen dit op straat gooien. Dan gebruiken ze de patronen bijna niet meer, maar gooien ze de ballonnetjes op straat. Stop het gewoon in je tas waar het ook uitkomt, dan heb je het niet meer."

Alblas pleit niet zozeer voor een verbod. "Wat iemand privé thuis doet, moet men zelf weten", zegt hij. "Sowieso vind ik dat het strafbaar moet zijn om lachgas op de openbare weg te gebruiken en te verkopen. Als het op de openbare weg gebeurt, wordt het probleem van een ander míjn probleem."