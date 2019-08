'Doffe knal ging vooraf aan fatale stalbrand Streefkerk'

Aan de verwoestende brand in een varkensstal in Streefkerk ging een doffe knal vooraf. Dat heeft de eigenaar van de varkenshouderij aan de Middenpolderweg verteld aan locoburgemeester Arco Bikker van de gemeente Molenlanden.

Bikker sprak de eigenaren vlak na de brand. "Ze waren met z'n tweeën voor in de stal bezig om te beginnen met wat werkzaamheden en toen heeft hij een doffe knal gehoord. Vervolgens is dat zo snel in de ontwikkeling van het vuur gegaan dat de rook eigenlijk gelijk de ruimte helemaal heeft gevuld. Dat ging zo snel dat er geen houden aan was."

De brand in de stal brak iets na 17:00 uur uit en nam razendsnel in alle hevigheid toe. Vrijwel alle 1500 varkens kwamen in de vlammen om. "Een enkel varken hebben ze kunnen redden gelukkig, maar de rest heeft het niet overleefd en dat heeft enorm veel impact", zegt Bikker.

"Het dierenleed is natuurlijk groot, laten we daar wel over zijn, maar ook zeker voor de eigenaren, voor de beheerder van de varkens in dit geval en zijn familie die er tegenaan woont, is het een enorm vreselijk tragische gebeurtenis."

De varkenshouderij is een familiebedrijf. De brand heeft een enorme impact op de eigenaar en zijn familie, zegt Bikker. "Het is voor de mensen hun levenswerk. De ouders hebben dit bedrijf al opgezet en het is het levenswerk wat nu eigenlijk met een uur weg is."

Vijftig geitjes in een andere schuur konden wel worden gered. Ook het woonhuis van de familie is gespaard gebleven. De brandweer kon iets voor 19:30 uur het sein brand meester geven. Het nablussen gaat nog wel enkele uren duren, is de verwachting.