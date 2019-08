Vermeer en Karsdorp na Feyenoord-Hapoel Beer Sheva (3-0): 'Dit willen we in de competitie ook brengen'

Vermeer na Feyenoord-Hapoel Beer Sheva (3-0): 'Dit willen we in de competitie ook brengen'

Karsdorp over Feyenoord-Hapoel Beer Sheva (3-0): 'Laten zien dat we een stuk fitter waren dan zondag'

"Het stond gewoon goed vandaag, drie goede doelpunten gemaakt, en een goede uitgangspositie voor de return gecreëerd", vertelt Vermeer over de 3-0 zege van Feyenoord. "Het hadden er meer mogen zijn, maar we moeten niet klagen met zo'n uitslag. Het is echter zeker nog niet gedaan, je moet het daar in Israël gewoon benaderen als een 0-0."

"We zaten vandaag lekker in ons vel, dit willen we in de competitie ook brengen", besluit Vermeer over de fitheid van Feyenoord. "Je bent dominant en speelt fel met zijn allen", vult Rick Karsdorp zijn doelman aan. "We hebben laten zien dat we een stuk fitter waren dan afgelopen zondag."

Bekijk hierboven de volledige interviews van verslaggever Dennis van Eersel met Kenneth Vermeer en Rick Karsdorp.