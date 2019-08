Emmelie Scholtens dinsdag in actie op het EK Dressuur. (Foto: Jessica Pijlman)

Emmelie Scholtens houdt vertrouwen in haar paard na teleurstellende Grand Prix

"Ik kan het nog niet zo goed verklaren, ik begon heel goed, maar ik voelde daarna dat mijn paard (Desperado N.O.P.) zenuwachtig werd voor de piaffe", vertelt Scholtens. "Het ging niet, maar ik moest toch doorrijden. Mijn paard is nog niet zo ervaren, dat merk ik dan. Toch heb ik nog steeds alle vertrouwen in dit paard, dit was hopelijk een incident."

Isabell Werth behaalde donderdag voor de negentiende keer in haar paardensportloopbaan een gouden medaille bij de Grand Prix Spécial. De 50-jarige Duitse was met Bella Rose de beste met een score van 86,520 procent.

Edward Gal was op de achtste plaats de beste Nederlander. "Ik heb het gevoel dat het beter kan", erkent Gal. Een verklaring voor deze achtste plek heeft hij niet. "De score is op zich helemaal niet slecht. Voor dit onderdeel is het net jammer, maar ik mag wel de kür rijden."

Bekijk hierboven det volledige interviews van verslaggever Sjoerd de Vos met Emmelie Scholtens en Edward Gal.