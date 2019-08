Neptunus slaat eerste slag tegen Amsterdam in Holland Series

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben hun eerste play-off wedstrijd om de landstitel met 6-4 van L & D Amsterdam gewonnen. In het Neptunus Familiestadion maakten de Rotterdammers qua punten het verschil in de derde en zesde inning.

Daarin zorgde de ploeg van coach Ronald Jaarsma voor de twee punten marge. Tijdens de vierde en vijfde inning scoorden beide teams twee punten, waarmee Amsterdam twee keer een achterstand om wist te buigen in een voorsprong. Dit lukte de bezoekers daarna niet meer, waarmee Neptunus de overwinning naar zich toe trok.

Het kampioenschap in de Hoofdklasse wordt bepaald op basis van een 'best-of-seven'. Zaterdagmiddag gaat Neptunus op bezoek in Amsterdam, om vervolgens zondag weer in het eigen stadion in actie te komen tegen de bezoekers uit de hoofdstad. Daarna komen beide ploegen volgende week dinsdag en donderdag weer tegen elkaar in actie.