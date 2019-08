Sloop van stal en scheiden lichamen van overleden varkens in Streefkerk

De stal die gisteren in Streefkerk afbrandde.

In Streefkerk wordt hard gewerkt aan de sloop van de stal. (Foto: Laurence van Ham)

In Streefkerk is vrijdagochtend een begin gemaakt met de sloop van de varkensstal die de middag ervoor afbrandde. Tegelijkertijd worden de kadavers gescheiden van het puin.

Donderdagmiddag brak brand uit in de varkensstal in Streefkerk, maar een tiental varkens van de in totaal vijftienhonderd dieren overleefde het. Ook vrijdagochtend werden er nog nabluswerkzaamheden uitgevoerd.

"Op dit moment wordt er al wat gesloopt", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. "De eigenaar is samen met een aantal bedrijven bezig het puin van de varkens te scheiden, zodat alles apart geruimd kan worden."

Het nablussen van de stal en het slopen ervan gebeurd tegelijkertijd: "Het kan soms gebeuren dat als bijvoorbeeld een muur wordt gesloopt, het daaronder nog smeult."

"Het bedrijf spant zich in om de dieren zo netjes mogelijk te ruimen", gaat de woordvoerder verder. "Hoe warmer het wordt des te vervelender het wordt voor de omgeving qua geur. Alles wordt op alles gezet om netjes te kunnen ruimen en snel verder te kunnen gaan met het slopen."

De politie en de brandweer doen onderzoek naar de oorzaak van de brand.