SuperCup-duel Ajax-Feyenoord onder 19 jaar op losse schroeven

Het is nog maar de vraag of de wedstrijd voor de Super Cup voor voetballers onder 19 jaar tussen Ajax en Feyenoord volgende week doorgaat. Er zijn nog volop vraagtekens rond het duel. Zo is nog niet bekend of er op 31 augustus publiek aanwezig mag zijn. Eigenlijk ziet Feyenoord een wedstrijd met publiek op de Toekomst niet zitten. Op 25 mei werd de vorige confrontatie in Amsterdam nog gestaakt na wangedrag van Ajax-hooligans.