SVV herbeleeft geschiedenis: kampioenswedstrijd opnieuw gespeeld

Nog één speler kan er zelf over vertellen. Gerrit van Pelt, negentig jaar oud, is er zelfs bij als zondag in Schiedam de legendarische kampioenswedstrijd tussen SVV en Heerenveen opnieuw wordt gespeeld.

Zeventig jaar geleden, in 1949, was het precies die wedstrijd die in De Kuip records brak. Nog steeds is SVV-Heerenveen met 69.300 bezoekers de best bezochte wedstrijd in De Kuip ooit.

Er moesten in 1949 zelfs noodtribunes worden gebouwd om aan de enorme vraag naar kaarten te voldoen, zoveel bezoekers wilden zien of SVV landskampioen zou worden.

Klasse

De tienduizenden bezoekers kregen een bijzonder potje voorgeschoteld. Spannend ook, aangezien het pas een kwartier voor tijd 3-1 werd. Met die uitslag wist SVV de buit binnen te halen: de landstitel. Dat was bijzonder: het jaar daarvoor speelde SVV een klasse lager.

Ook bijzonder: de aanwezigheid van Abe Lenstra, die destijds bij Heerenveen speelde, volgens de overlevering een van de beste voetballers die Nederland ooit gekend heeft. Maar ook hij kon SVV niet stoppen.

Lenstra

De huidige voorzitter van SVV, Edwin Suttorp, is zelf uiteraard te jong om de wedstrijd met eigen ogen te hebben gezien. Toch koestert hij deze wonderlijke geschiedenis. "In de verhalen van toen staat dat Lenstra met z'n snelle bewegingen een aantal keren SVV'ers liet staan. Hartstikke leuk, dat mocht hij doen. Het maakte niet uit: het werd toch 3-1.''

Dit weekeinde wordt de geschiedenis herhaald. Zondag wordt de wedstrijd opnieuw gespeeld, door elftallen van nu, maar in shirts en sfeer van toen. Deze replay wordt niet gespeeld in De Kuip, maar op het gloednieuwe complex van SVV.

SVV speelt zondag in eigen huis niet tegen de profs van SC Heerenveen, wel tegen de amateurs van de Friese ploeg (VV Heerenveen).

Suttorp: "Onze eigen selectie speelt tegen de amateurselectie van Heerenveen. We willen een leuke wedstrijd voorschotelen. De profs van Heerenveen laten ons vast alle hoeken van het veld zien. Vandaar dus de amateurs."

En dat past, want in 1949 was er nog geen betaald voetbal. Na het winnen van de titel kregen de spelers allemaal een fiets cadeau: dat vond de voetbalbond destijds zelfs eigenlijk al te gul.

Burgemeester

De enige speler die de wedstrijd zelf meemaakte is zondag uiteraard eregast. Van Pelt onthult een monument. Dat is om 14:00 uur. Om 14:30 trapt burgemeester Lamers de replay van de kampioenswedstrijd af. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Overigens kwam eregast Van Pelt zeventig jaar geleden niet zelf in actie. Hij was reserve.