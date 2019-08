Feyenoord verhuurt Vente aan RKC Waalwijk

Vente stond gedurende de voorbereiding vaak in de basis en begon ook het openingsduel tegen Sparta met de jonge Rotterdammer in de punt van de aanval. In deze wedstrijd viel Vente na ruim een uur uit met een blessure die hem sindsdien buiten de wedstrijdselectie hield.

Vente kreeg in de voorbereiding een kans vanwege de knieblessure van Nicolai Jørgensen, van wie wordt verwacht dat hij binnenkort weer bij de groep aansluit.

Vente, die per direct met RKC Waalwijk meetraint, speelde tot op heden 33 wedstrijd voor Feyenoord 1 en kwam daarin tot 18 doelpunten.