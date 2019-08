Zelf groente oogsten bij de boer: 'mensen weten niet hoe'

"Mensen kunnen hier zelf hun groenten komen oogsten. Ik heb aardappelen, rode bieten, prei, uien en wortelen", vertelt De Ruijter.

Op zijn land aan de Groot Cromstrijensedijk kunnen bezoekers uit 1,5 hectare grond groenten en fruit plukken. "Voor 60 cent per kilo kunnen bezoekers zelf geplukte groente en fruit meenemen."

In 2014 begon de Strijense akkerbouwer met het weggeven van zijn groenten. "Door de boycot in Rusland en de hoge opbrengst van heel veel sperziebonen in heel Europa, hadden ze mijn bonen niet nodig."

Duizend mensen

Om toch van zijn bonen af te komen, plaatste hij destijds een bericht op Facebook. "Al mijn zestig vrienden mochten een kistje bonen voor in de vriezer komen halen."

Het bericht werd veel gedeeld. Uiteindelijk kwamen in 2014 duizend man ploegen op het land van de Ruijter. "Ik heb toen geleerd wat de kracht is van sociale media."

De bezoekers krijgen niet alleen lekker eten mee naar huis, maar leren ook over de akkerbouw. "Mensen kwamen mij bedanken dat ik heb laten zien hoe sperziebonen groeien. Veel kinderen, maar ook hun ouders, wisten niet hoe dat eraan toe gaat."



Naast mensen het leven op het land te laten zien, vind Martin het ook belangrijk om de vooroordelen over boeren tegen te gaan. "Ik loop heel de dag op het land, vragen te beantwoorden en dingen uit te leggen. Dat is heel erg belangrijk aan het worden. Mensen moeten weten waar hun voedsel vandaan komt."

Vergif blijkt slootwater

Op deze manier wil Martin voorkomen dat mensen dingen gaan denken over de landbouw die niet waar zijn. "Vorig jaar was mijn boer de akkers aan het beregenen. Toen kwam er een vrouw uit Den Haag naar mij toe en die zegt tegen mij: 'Meneer, mag dat zomaar met dat vergif, het waait overal heen?' Dat was gewoon slootwater om te beregenen. Dat zijn vooroordelen over een boer die op ons bordje komen."

Door Beleef het en Eet het wil boer Martin de Ruijter mensen de charme van de akkerbouw laten zien. Vanaf dit weekend ieder weekend aan de Groot Cromstrijensedijk, tot ongeveer half november.