Spookrijder blijkt Rotterdammer van 75: 'fysiek niet meer in staat te rijden'

De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen van de spookrijder die donderdag tegen het verkeer in de parallelbaan van de Van Brienenoordbrug (A16) opreed.

Het gaat om een Rotterdammer van 75. Hij reed via het Kralingseplein naar de A16. Op oprit naar de brug botste de man tegen twee auto's . Dat leverde vooral blikschade op. De man van 75 werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens de politie is het rijbewijs in beslag genomen omdat het idee heerst dat de man fysiek niet meer in staat is om te rijden.