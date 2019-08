Partygoeroe Ted Langenbach organiseert festival 'voor alle leeftijden en geaardheden'

Een festival voor alle leeftijden, voor alle geaardheden en 'voor alle kleuren van de regenboog.' Dat is wat Het Vrije Volk festival in het Vroesenpark in Rotterdam moet zijn, in de ogen van de organisatie.

Het festival, dat jaarlijks enkele duizenden bezoekers trekt, vindt zaterdag plaats en wordt opnieuw georganiseerd door twee bekende namen uit de Rotterdamse uitgaanswereld: Aziz Yagoub en partygoeroe Ted Langenbach.

Zij hebben dj's uit binnen- en buitenland uitgenodigd om dit weekend in het park te komen draaien. Hun optredens worden opgesierd met een grote groep dansers en danseressen. Het doel, volgens Ted: een groot, vrolijk feest in het Rotterdamse groen. Als het aan Ted ligt wordt er zelfs volop geknuffeld op het festivalterrein.

"Het thema van het festival is 'de ultieme vrijheid'. Dat moeten we vieren. Niet alleen omdat wat er in de wereld is gebeurt, ook omdat als je hand in hand op straat loopt, dat dat nog steeds moeilijk is."

In het park

Langenbach koestert het veelbesproken plekje in het park dat het festival toegewezen kreeg. Festivals op dergelijke groene plekken staan in Rotterdam al langer onder druk.

"Het is inderdaad moeilijk, dit soort locaties zijn moeilijk te krijgen. Er zijn veel organisaties die niet meer durven, er zijn veel dj's en muzikanten die een podium willen maar dat niet kunnen krijgen.''

Toch is Langenbach hoopvol. "Gelukkig is wethouder Kashmi voorstander van het feit dat we talent moeten koesteren en aan boord moeten houden."

Het Vrije Volk begint zaterdag om 13.00 uur. Een entreebewijs kost 36 euro.