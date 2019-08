'Je moet prettig gestoord zijn om in de sperziebonenoogst te werken'

Voor veel mensen is de vakantie nog in volle gang, maar dat geldt niet voor iedereen. Op een akker in de Hoeksche Waard is Kees Roks vrijdagochtend op zijn speciale machine sperziebonen aan het oogsten.

"Deze Amerikaanse machine is speciaal ontwikkeld voor het oosten van sperziebonen." De capaciteit van zo'n machine is groot. "Vroeger zat honderd man in het land om één kistje bonen van het land te plukken. Hiermee kan ik in een uur 3 duizend kilo oogsten."

Een kilometer per uur

Roks doet er nu 'maar' vier uur over om een hectare te oogsten. Het blok waar Roks nu aan werkt is tien hectaren groot. De machine rijdt ongeveer een kilometer per uur. "Het moet ook heel langzaam, er hangen heel veel bonen aan. Het is alleen maar gunstig dat we niet zo hard kunnen."

Toch wordt de landbouwwerker altijd blij van zijn werk. "Je moet prettig gestoord zijn om in de oogst van sperziebonen te werken, maar het is mijn lust en mijn leven: de oogst van die boontjes."

Roks werkt bij de firma Van Oers United, dat gevestigd is in het Brabantse Heerle bij Roosendaal. "Het bedrijf handelt in groente en fruit en heeft een eigen teelt." In de Hoeksche Waard haalt Roks sperziebonen van het land. Die gaan via Heerle, waar ze worden verpakt, door naar de supermarkt.