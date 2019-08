Wereldfinale filmproject naar Rotterdam, met RTV Rijnmond als partner

RTV Rijnmond verbindt zich als belangrijkste mediapartner aan Filmapalooza, de wereldfinale van het in Rotterdam begonnen '48 Hour Film Project'. Dit wereldwijde evenement vindt in de eerste week van maart 2020 plaats in Rotterdam. De tv-zender stelt ook de hoofdprijs beschikbaar ter waarde van 2.500 euro.

Jaarlijks doen wereldwijd tienduizenden mensen mee aan het 48 Hour Film Project, een wedstrijd waarbij filmmakers de uitdaging aangaan om binnen 48 uur een korte film te produceren. Tijdens de jaarlijkse wereldfinale komen de makers van de 130 beste films uit meer dan vijftig landen samen om te horen wie de beste 48 Hour-film van het jaar heeft gemaakt.

Filmapalooza vond in de voorgaande jaren plaats in Los Angeles, Seattle, Parijs en Orlando. Nu het filmevenement eenmalig Rotterdam aandoet gaat RTV Rijnmond hier via televisie en de online kanalen uitgebreid verslag van doen.

Uniek

Organisator Hans Groenendijk is erg blij met de samenwerking met RTV Rijnmond. "Al jaren wordt er op de zender veel aandacht besteed aan het 48 Hour Film Project Rotterdam. Het is mooi dat we dit rondom Filmapalooza kunnen intensiveren. Ook met het geldbedrag voor de winnende film ben ik erg blij, dat zijn dingen waar je getalenteerde makers echt mee op weg kunt helpen."

Ook In-Soo Radstake, Hoofd Externe Producties van RTV Rijnmond, is tevreden met de samenwerking. "Dat dit evenement in Rotterdam wordt gehouden, is te danken aan de jarenlange inzet van de organisatoren. Daar houden we van bij RTV Rijnmond: mensen die dingen doen. Tegelijkertijd laat het de veerkracht zien van Rotterdam als filmstad na het wegvallen van het Rotterdam Media Fonds. Daarom vinden we het belangrijk om ons te verbinden aan dit unieke evenement."

Breed publiek

RTV Rijnmond richt het vizier rondom Filmapalooza ook op de lokale filmsector met het programma Rijnmond Filmblik. Hierin vertellen bekende en onbekende regionale filmmakers over hun nieuwste productie, waarvan in de uitzending ook fragmenten te zien zijn. Online worden de films in zijn geheel aangeboden, waarmee filmmakers een breed publiek bereiken. Het kan hierbij gaan om documentaires, animaties, shorts en feature films.