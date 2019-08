Ambachter bekent fraude bij Dordts adviesbureau

Een 64-jarige inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht heeft bekend geld te hebben weggenomen van een adviesbureau in Dordrecht. Justitie verdenkt de man van het achterover drukken van 1,3 miljoen euro. Hij moet donderdag voor de rechter verschijnen.

De man was boekhouder bij het adviesbureau. De Ambachter pakte het geld door de originele factuur aan een bedrijf te verhogen. Het verschil maakte hij na betaling aan zichzelf over.

Het adviesbureau is inmiddels failliet. Bij de curator heeft de man gedeeltelijk bekend. In het faillissementsverslag staat dat een schikking voor bijna 500 duizend euro is getroffen. Justitie vordert daarentegen wel het volledige bedrag 1,3 miljoen euro terug.