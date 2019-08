Podcast: "Er is bij Feyenoord een nieuwe cultheld geboren"

Het gesprek van de dag na de 3-0 zege van Feyenoord op Hapoel Beer Sheva is de opkomst van de nieuwe verdediger Edgar Miguel Ié. "Een nieuwe cultheld is geboren," zegt Feyenoord-watcher Sinclair Bischop in onze podcast.

"Het is een snelle verdediger, met tactisch inzicht. Hij steekt het veld over, dat is iets wat supporters ook graag zien. Dat eindeloze rondspelen van het balletje achterin gaat ook er mee uit," vervolgt Sinclair.

Frank Stout plaatst nog de kanttekening, dat Feyenoord "wel geluk heeft gehad met de loting in de voorrondes". Maar volgens Dennis van Eersel is dat ongepast: "Als je ziet waar Nederlandse clubs de laatste jaren zijn gesneuveld, is het te makkelijk om nu te zeggen dat de loting mee zat. Dat was tegen Trencin ook zo. Ere wie ere toe komt, Feyenoord heeft dit gewoon goed gedaan."