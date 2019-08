3 duizend kilo coke gevonden op Maasvlakte

De douane heeft dinsdag 3 duizend kilo cocaïne gevonden in twee containers op de Maasvlakte. De harddrugs kwamen uit Costa Rica. Eén container had als bestemming het buitenland, de andere was voor een bedrijf in Oosterhout.

De eerste container bevatte suiker, waartussen 1650 kilo coke zat. In de tweede container, met bananenpulp, was 1300 kilo coke verstopt. De gezamenlijke waarde is meer dan zestig miljoen euro.

Het onderzoek leidde in de nacht van donderdag op vrijdag tot de aanhouding van zes verdachten in een pand in de Waalhaven. Het gaat om mannen tussen de 25 en 50 jaar.

Wat de zes deden in het pand aan de Van Maasdijkweg in Rotterdam, is niet bekend. De verdachten worden maandag voorgeleid. De drugs zijn vernietigd.