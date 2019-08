Ié spreekt dankbaarheid uit naar het Feyenoord-publiek

Voor Edgar Miguel Ié was het een bijzondere avond in De Kuip. Feyenoord won met 3-0 van Hapoel Beer Sheva en hij werd veelvuldig toegezongen tijdens zijn eerste basisoptreden in het shirt van de Rotterdamse club.

"Ondersteuning als dit is altijd mooi," vertelt Ié na afloop. "Het publiek is ook gewoon blij met dit goede resultaat in eigen huis. Dat moeten wij een goed vervolg geven. Natuurlijk ben ik erg blij en wil ik het publiek bedanken. Zij waren fantastisch tot het einde van de wedstrijd aan toe."

Een nieuwe cultheld is geboren



In onze voetbalpodcast zegt Feyenoord-watcher het al: "Er is een nieuwe cultheld geboren in De Kuip". Het I-I-I-I, bedacht als tegenzet voor het U-U-U van FC Utrecht afgelopen zondag, klonk steeds luider en luider. En ook de medespelers van Ié zijn over hem te spreken.

"Het is een goede, rustige jongen. Maar op het veld is het een beest. Hij maakt geen grappen, is snel, hij blokt, echt een aanwinst," zegt doelman Vermeer.

Rick Karsdorp vult aan:""Een hele goede voetballer, hij spreekt alleen maar Portugees. Maar helemaal niemand in onze selectie doet dat volgens mij. Maar voor mij maakt het niet, als hij zo speelt zoals nu, hoeft-ie van mij geen Engels of Nederlands te leren."