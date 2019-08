Expert: 'Rotterdamse crimineel heeft voorkeur voor woontoren'

Een crimineel die iets te verbergen heeft woont het liefst in een van de woontorens in de stad. Daar is het leven anoniem en kan hij of zij het makkelijkst zijn gang gaan. Dat zegt de Rotterdamse agent Hans Hoekman, lid van het expertteam van RTV Rijnmond, te gast bij Radio Rijnmond.

"Criminelen wonen het liefst op een adres waar ze bijvoorbeeld wapens, drugs en zwart geld kunnen bewaren,'' zegt hij. "Het liefst blijven ze daar natuurlijk ook uit het zicht. Ze huren daarom vaak woningen in de woontorens, want daar vallen ze niet zo op."

Het leven is daar echt anoniem, zegt Hoekman: "Je rijdt met je auto de parkeergarage in, stapt de lift in en stapt op je eigen etage uit. Niemand kent de buurman, niemand kent elkaar."

Ideaal voor iemand die iets te verbergen heeft. "Er zijn bedrijven en kantoren die dit faciliteren voor criminelen. Die zorgen dat ze anoniem kunnen wonen of vervoerd worden. Onlangs is er zo'n club gearresteerd."

In dergelijke woningen is al drugs gevonden, geld, maar ook doodnormale bedden. "Het zijn gewoon woningen. Maar op zesentwintig-hoog hoef je geen gordijnen dicht te doen."

Dergelijke 'spookbewoning' is volgens Hoekman in Rotterdam een bekend probleem. Want vaak gaat het om bewonen van woningen waarbij ze niet ingeschreven staan. "Dan woont er officieel niemand, maar toch woont er iemand in."

Het is een veelvoorkomende truc in het criminele circuit. "Vooral in het deel waarin veel geld omgaat."

Met de rug naar je toe

Hoe je als mede-bewoner van zo'n flat achter crimineel gedrag komt? Een van de aanwijzingen is het gedrag van medepassagiers in de lift. "Een capuchon op, met de rug naar je toe en op geen enkele manier contact willen maken," zegt Hoekman, "is wel een aanwijzing."

Hoekman zegt dat de bewoners daarom 'sociaal nieuwsgierig' moeten blijven. "Als het niet pluis lijkt, is er vaak iets aan de hand."

Hans Hoekman vertelt twee keer per maand over veiligheidsonderwerpen bij Radio Rijnmond. Heb je een vraag voor hem? Mail dan naar radio@rijnmond.nl o.v.v. expert.