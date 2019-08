Vente: "Had al eerder aangegeven dat ik meer speelminuten nodig heb"

Dylan Vente speelt komend seizoen op huurbasis bij RKC Waalwijk en is direct aangesloten bij het team van trainer Fred Grim. Wij spraken hem na afloop van zijn eerste training in Brabant.

"Ik ben goed opgevangen hier en gelijk lekker getraind," vertelt Vente. "Nog wel apart van de groep, maar het voelt goed. Dit speelde al een tijdje en bij Feyenoord had ik al aangegeven dat ik meer minuten wilde maken dan daar mogelijk was. Nu is het eindelijk gelukt. Want ik heb in de voorbereiding nu meer minuten gemaakt dan het hele vorige seizoen. Dat zegt eigenlijk al genoeg."

In de voorbereiding speelde Vente dus veel bij Feyenoord, vooral vanwege de blessure van Jorgensen. Maar het benodigde niveau voor Feyenoord 1 wist hij niet te laten zien. Vente is realistisch en kan zich daarin vinden: "Ik vond het niet best hoe ik speelde. Ik heb niet het maximale eruit kunnen halen. Dat is jammer, daarom ben ik blij dat ik hier veel speelminuten kan maken. En doelpunten."