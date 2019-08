Aveling Hoogvliet volgens planning op 2 september weer open

Tienduizend ton zand, 7,5 ton grond, 87 regenwaterputten, vierduizend ton fundering voor het asfalt, 220 ton rood asfalt, 2300 ton zwart asfalt en 3400 meter trottoirband. Het is een greep uit het materiaal dat in twee maanden is gebruikt voor de opknapbeurt van de Aveling in Hoogvliet. Maandag 2 september gaat de verkeersader - als gepland - weer open.

Inwoners van Hoogvliet en automobilisten uit en naar Spijkenisse zullen opgelucht ademhalen dat het werk op tijd wordt opgeleverd. Wethouder Judith Bokhove sluit op 5 september de oplevering feestelijk af.

Eind juni werd met het werk begonnen. Uitvoerder Nico Coevoets voorspelde toen dat het een chaos kon worden. In werkelijkheid is de overlast - buiten de spits - meegevallen. De grotere problemen kwamen in juli toen de Spijkenisserbrug door de warmte kuren vertoonde en het verkeer vastliep. Op zich was dat niet vreemd, want in de achterliggende periode zaten ook meer dan tien tropische dagen.



54 duizend vierkante meter oud-asfalt werd verwijderd en afgevoerd. Er is duizend vierkante meter markering op het wegdek, naast de 4600 meter aan lijnen. 850 meter riool werd vervangen door 926 meter nieuw riool. Die extra meters hebben te maken met het scheiden van regen- en afvalwater.