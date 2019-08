Regionale amateurclubs blikken vooruit op nieuwe seizoen

Wat Jack van den Berg, trainer van Barendrecht, betreft is een kampioenschap in de Derde Divisie niet aan de orde dit seizoen. "Ik denk dat we daar niet goed genoeg voor zijn. Een aantal bepalende spelers zijn nog geblesseerd. En het is heel moeilijk om vanaf de bodem naar de top Derde Divisie te gaan."

Trainer Dogan Corneille van Excelsior Maassluis werd vorig seizoen tweede in de Tweede Divisie, maar predikt realisme. "Het is een onwijs goede prestatie geweest, maar als je twee spelers aflevert bij het betaald voetbal, dan wordt je er niet beter op. Al zijn we wel in de breedte wat sterker geworden. Veel ploegen die het vorig jaar net niet hebben gered, hebben zich nu dusdanig versterkt, dat we het fantastisch doen als we top-5 halen."