Op de A16 tussen Rotterdam en Breda is vrijdagmiddag ter hoogte van Dordrecht de rechterbuis van de Drechttunnel afgesloten. Een vrachtwagen heeft daar een spoor van honderden liters dieselolie achtergelaten.

Er is een omleiding ingesteld, de vertraging is meer dan twintig minuten. De inschatting is dat de afsluiting tot 18:00 uur duurt.