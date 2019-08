Ali Boussaboun in FC Rijnmond: 'Feyenoord heeft een probleem in de breedte'

Over de overwinning op de Israëliërs waren de mannen tevreden, maar Boussaboun vindt wel dat Feyenoord een probleem heeft. "Dat ligt in de breedte. Ik was bij Feyenoord-FC Utrecht en dan had ik de opstellingen naast elkaar. En toen vond ik dat Utrecht een betere bank en een betere selectie heeft. Dat is Feyenoord onwaardig."

Over de nieuwe cultheld Edgar Ié is Boussaboun enthousiast. "Je ziet dat het een jongen is met specifieke kwaliteiten, die Feyenoord niet heeft. Hij is snel, lichtvoetig en goed aan de bal.

Maar je moet niet te hard van stapel lopen om meteen een topper van hem te maken, want hij is nog niet echt getest. Hij had wat schoonheidsfoutjes tegen Hapoel en tegen Utrecht. Dat kan gebeuren, niemand speelt foutloos."

