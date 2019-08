Ed Aldus leert SUP-boarden en wordt gered door reddingsbrigade

Wat te doen tijdens een tropisch weekend? Weerman Ed Aldus waagt zich aan een middagje SUP-boarden (ook wel: suppen) in Hoek van Holland. "O wat erug zeg, en dit komt ook op tv", was Ed's commentaar halverwege.

Surfinstructeur Kiki Hoek was juist onwijs trots op hem. "Hij deed het zeker goed voor zijn eerste keer. Dat hij aan het einde nog even heeft gestaan, is hartstikke knap."

SUP is een afkorting voor Stand Up Paddling. Suppen is een sport die steeds populairder wordt. Je staat op een grote surfplank terwijl je jezelf met een lange peddel voortduwt.

Je bent tijdens het suppen vooral bezig met je evenwicht behouden, weet Ed nu. "Je bent bang dat je valt. Slaat nergens op, want je valt gewoon in het water."

Het suppen was leuk, maar uiteindelijk heeft de reddingsbrigade onze weerman uit het water gehaald. "Geweldig. Nu zo snel mogelijk naar de kant toe. Ik heb het gehad."