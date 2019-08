Knuffelactie Feyenoord-ADO enorm succes: 'Te veel om mee te nemen naar de Kuip'

Ze hadden op twintig zakken gerekend, maar dat werden er veel en veel meer. De inzamelingsactie van ADO Den Haag-supporters voor een knuffelactie in De Kuip is zo'n groot succes gebleken, dat niet eens alle knuffels meekunnen naar het stadion.

De afgelopen jaren was het gooien van de knuffels vanuit het uit-vak naar zieke kinderen in het onderliggende thuis-vak een mooi en imposant gezicht. Dat kunstje willen de supporters dit jaar tijdens Feyenoord-ADO Den Haag, op 15 september, maar al te graag overdoen. Het streven? De kinderen verblijden met een stuk of duizend knuffels.

Presentator Dave van der Wal draagt daar graag aan bij en deed in de ochtendshow van Radio Rijnmond enkele weken geleden namens de initiatiefnemers een oproep voor zoveel mogelijk knuffels. En die werden door luisteraars massaal ingeleverd bij de receptie van RTV Rijnmond."Je zei twintig zakjes, dit zijn er wel iets meer", constateert Marc Weterings van de supportersvereniging Haagsche Bluf en de Northside van ADO donderdagavond in de hal van RTV Rijnmond, waar de knuffels zijn verzameld. Hoewel alles is gewassen en er zelfs een heleboel nieuwe knuffels tussen zitten, mogen die vanwege de verzwakte weerstand van de zieke kinderen niet allemaal mee het ziekenhuis in.

Goede doelen

"Dit is ook te veel om mee te nemen naar De Kuip. Dan worden de mensen echt bedolven", zegt Jacco van Leeuwen van supportersvereniging Haagsche Bluf. "We gaan kijken wat we met de andere knuffels gaan doen voor andere goede doelen", zegt Weterings.

"Er zijn veel kinderen waarvoor geen cadeautjes gekocht kunnen worden", legt Van Leeuwen uit. "Als wij ze dan een cadeautje in de vorm van een knuffel kunnen leveren door alle mensen die dit ingezameld hebben, dan is dat fantastisch."

Eén van de andere oplossingen voor het overschot van knuffels is adopteer een beer voor één euro , dat de initiatiefnemers in het leven hebben geroepen. Het doel daarvan is zoveel mogelijk geld ophalen voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Stilstaan bij de realiteit

De mannen zijn onder de indruk van alle support die ze hebben gekregen voor hun actie. "Iedereen wil meedoen en meedenken. Je staat even stil bij de realiteit van het leven: het is niet normaal om gezond te zijn of om een gezond kind te krijgen", zegt Weterings.

Het streven van duizend knuffels is al ruimschoots overschreden. Volgens Van Leeuwen zijn er in totaal al zeker tienduizend knuffels ingezameld voor de actie en loopt dat aantal zelfs op richting de twintigduizend.

"We hebben het aantal knuffels voor in het stadion nu opgekrikt naar drie á vierduizend. Dat zijn vier knuffels per kind. Er gaan er in ieder geval een heleboel over de reling heen en de rest krijgt een ander goed doel. Het is hartverwarmend."

Leasevrachtwagen nodig

De knuffels die bij RTV Rijnmond liggen, worden naar een centraal punt gebracht en daar verder gesorteerd. De mannen zijn donderdag echter maar met z'n tweeën naar Rotterdam gekomen en constateren daar dat twee auto's veel en veel te weinig is om alles te kunnen vervoeren.

"Ik heb een leaseauto, maar dat had beter een leasevrachtwagen kunnen zijn", zegt Van Leeuwen. "We moeten denk ik wel vijf of zes keer rijden."