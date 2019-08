Excelsior stelt teleur en lijdt ruime nederlaag bij Telstar (3-0)

Excelsior in actie tegen Telstar

Excelsior is vrijdagavond onderuit gegaan in de Keuken Kampioen Divisie. Bij Telstar ging de ploeg van Ricardo Moniz met 3-0 ten onder. Reda Kharchouch, Senne Lynen en invaller Glynor Plet scoorden voor Telstar.

Excelsior begon niet slecht aan de wedstrijd. De Kralingers kregen onder andere via Jeffry Fortes twee mogelijkheden om op voorsprong te komen. Maar de middenvelder schoot naast en produceerde eerder al een slap schot.

Gedurende de wedstrijd combineerde de thuisploeg uit Noord-Holland goed door de Excelsior verdediging heen. Reda Kharchouch kon dat goede spel een vervolg geven. Hij schoot, nadat Telstar er aan de linkerkant vandoor was, de bal achter Alessandro Damen: 1-0. Met die stand zochten de ploegen ook de kleedkamers op.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet echt. Excelsior werd af en toe wel gevaarlijk, maar Telstar kwam niet écht in de problemen. Sterker nog, de thuisploeg kon na bijna een uur spelen de score zelfs verdubbelen. Doelpuntenmaker Kharchouch was weer belangrijk voor Telstar. Hij zorgde voor een afgemeten voorzet op het hoofd van Senne Lynen: 2-0.

Invaller Glynor Plet, die terugkeerde bij Telstar, kon in de slotfase het nog erger maken voor Excelsior. Hij schoot de 3-0 binnen op aangeven van Sparta-huurling Elayis Tavşan.

Excelsior verliest daardoor voor het eerst in de Keuken Kampioen Divisie. Eerder werd er wel van Jong FC Utrecht en Jong AZ gewonnen.

Scoreverloop

37' 1-0 Reda Kharchouch

58' 2-0 Senne Lynen

90' 3-0 Glynor Plet