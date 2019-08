Jonge dansgroep uit Spijkenisse naar finale WK streetdance

Dansgroep The Big Bang van Dansstudio KP uit Spijkenisse heeft vrijdag de finale gehaald bij het Wereldkampioenschap streetdance in Blackpool, Engeland. De zestien meiden streden tegen 28 andere teams, de jury plaatste ze in de top zes van de categorie onder 16. Daardoor mogen de dames direct door naar de finale op zondag.

"Het ging geweldig. We zitten nu in de top zes van de wereld", vertelt de uitgelaten coach Kimberly Pikeur vanuit Engeland. Zodra ze de uitslag zag, ging ze helemaal uit haar dak. "Ik rende naar mijn team, we stonden te gillen en te springen en te huilen. Alles kwam eruit: de spanning, de vermoeidheid, maar vooral heel veel blijdschap."

De dansgroep hield voor de zomer met succes een geldinzameling voor de reis, zodat alle zestien meiden het weekend meekonden. Daarnaast heeft de groep klusjes gedaan om de rest van het geld binnen te halen.

Het was vrijdag een lange dag voor de dansgroep, vertelt coach Kimberly. "Ze moesten om 07:00 uur eten, om 08:00 uur hebben ze nog even getraind, dan naar de hal toe en om 14:00 uur was de wedstrijd."

Pittige concurrentie

Dat was erg spannend. "We schrokken van de concurrentie, die was toch best wel pittig. Het niveau was hoog", vertelt Kimberly. The Big Bang was als derde aan de beurt en eindigde bij de beste zes. De andere teams krijgen zaterdag nog een herkansing, uiteindelijk staan er zondag vijftien teams in de finale.

Voor The Big Bang is het een groot voordeel dat ze zaterdag niet hoeven herkansen. "Wij hebben het geluk van een rustmoment. We kunnen evalueren, kleine foutjes verbeteren en gewoon onze rust pakken. De dames voelen het in hun hele lichaam", legt Kimberly uit.

Niets veranderen

De groep mag zondag in de finale niets aan de dans veranderen, alleen de foutjes eruit halen. "Ik hoop wel dat we hoge hogen gooien, maar als je tegen 28 teams moet, dan ben je al blij dat je daar mag staan", geeft Kimberly toe. "Dit is ons eerste jaar, dat maakt het zo bijzonder. We zijn acht maanden in deze formatie."

De dansgroep uit Spijkenisse is vooral bezig met hun eigen uitvoering, maar zondag na de finale gaan de meiden ook bij andere wedstrijden kijken. "Vooral de hogere teams. Dat is leerzaam, maar volgend jaar zitten we waarschijnlijk ook in een andere categorie. Dan moeten we misschien tegen deze teams." Zo kunnen de meiden alvast een blik werpen op de concurrentie van de toekomst.

De finale wedstrijd begint zondag om 12:00 uur 's middags.