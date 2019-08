Dames Excelsior-Barendrecht hard onderuit tijdens eerste wedstrijd

De dames van Excelsior-Barendrecht zijn de eredivisie vrouwen slecht begonnen. Op Sportcampus Het Diekman in Enschede werd er met 4-0 verloren van de regerend landskampioen.

De Belgische Davinia Vanmechelen opende namens Twente in de zeventiende minuut de score. Bij die stand bleef het tot en met de rust ook.

Vlak na rust was het wel weer snel raak voor de ploeg uit het Oosten van het land. Bente Jansen was verantwoordelijk voor de tweede treffer. Suzanne Giesen maakte het na een uur voetbal in Enschede nog erger voor Excelsior-Barendrecht: 3-0.

De laatste treffer van het duel werd gescoord door Bente Jansen, die ook al de tweede treffer voor haar rekening nam.