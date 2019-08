Ricardo Moniz over Excelsior: 'Hoe wij verdedigen is een absolute ramp'

Excelsior ging vrijdagavond onderuit bij Telstar. Ricardo Moniz, trainer van de Kralingers, was na afloop geschrokken van zijn ploeg. "Ik ben doodziek. En dat is mijn verantwoordelijkheid."

Moniz is vooral niet te spreken over zijn verdediging. "Hoe wij verdedigen is een absolute ramp. De ploeg moet druk op de bal geven, het begint voorin. Het stond goed en we bouwden met drie mensen op.

We hadden meteen druk op Frank Korpershoek, zoals afgesproken. Maar ons probleem is (en dat was ook vorig jaar zo) dat ze uit het niks kunnen scoren. Het is een eis dat je 'man georiënteerd' dekt en dat gebeurt drie keer niet."

Geen verantwoordelijkheidsgevoel

Moniz zoekt het probleem bij zichzelf. "Je bent uiteindelijk eindverantwoordelijk. Je moet die spelers beschermen.

Voor rust hing de aansluiting in de lucht, maar wat ik ons verwijt is dat we verdedigen zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel naar de fans die hier naartoe zijn gekomen en naar ambitie van de club om te promoveren. Daar ben ik heel teleurgesteld over."

Te lief

Moniz vindt de spelers onderling elkaar meer de waarheid mogen zeggen. "Ik blijf ze steunen, we moeten nog heel lang door. Maar vrienden zeggen elkaar de waarheid. Ik hoop dat ze ze mijn gescheld en directheid overnemen naar elkaar. Je moet niet te lief zijn."

Bekijk hierboven heel het interview met Ricardo Moniz in gesprek met Dennis Kranenburg.