LTO: lappendeken aan natuur gijzelt economie

"Nu blijkt dat we onszelf economisch hebben gegijzeld. We hebben ruim 160 natuurgebieden aangewezen, waarvan 120 als stikstofgevoelig, en die liggen als postzegeltjes over Nederland verspreid", zegt Calon. "Moet die natuur dan alles bepalen wat wij nog mogen in Nederland?"

Hij wijst op de recente stikstofuitspraak van de Raad van State. Daardoor liggen tal van projecten voor woning-, wegen- en dijkenbouw stil.

De LTO-voorzitter vraagt zich hardop af of de natuurgebieden wel goed liggen. "Onze totale uitstoot is te groot voor die lappendeken aan natuur. Als we alleen de Veluwe, het Lauwersmeer en de Oostvaardersplassen als Natura 2000-gebied hadden aangewezen, was dit nooit gebeurd."

Onze regio telt een tiental Natura 2000 gebieden, zoals Voornes Duin, de Biesbosch en Oudeland van Strijen.