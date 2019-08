Gewonden bij valpartij Wielerronde van Zuidland

De wielrenners gingen hard onderuit tijdens de koers. Een van hen stond al snel weer op en liep naar de finish. De ander raakte kort buiten bewustzijn en liep daarna volgens de politie zelfstandig over de finish.

De man raakte opnieuw even kort weg. Gelijk werd groot alarm geslagen. De traumahelikopter kwam naar Zuidland om de situatie snel door een gespecialiseerde arts te laten beoordelen. Daarna is de wielrenner naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is.

Kort ervoor was er in Zuidland ook al een aanrijding tussen een motorrijder en automobilist. De laatste zag de motorrijder bij het afslaan op de Koekendorpseweg over het hoofd en reed hem aan. De motorrijder is overgebracht naar het ziekenhuis.