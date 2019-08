Amateurvoetbal: knap resultaat voor promovendus ASWH

ASWH is zaterdag de tweede divisie goed begonnen met een gelijkspel tegen Spakenburg. De promovendus uit Hendrik-Ido-Ambacht speelde op sportpark Schildman knap met 1-1 gelijk. Sam van de Kreeke opende in de tweede helft de score voor ASWH, waarna Koos Werkman namens Spakenburg gelijk maakte.

Na één duel is ASWH, waar sinds deze zomer Rogier Veenstra als hoofdtrainer aan het roer staat, met een punt de hoogst genoteerde regioclub in de tweede divisie.

Excelsior Maassluis verloor op de eerste speeldag van de tweede divisie met 4-1 op bezoek bij Jong FC Volendam. Ook Jong Sparta ging onderuit. IJsselmeervogels was in Bunschoten-Spakenburg met 4-2 te sterk.

Derde divisie zaterdag

Ook de derde divisie ging van start. Degradant Barendrecht startte die competitie niet goed. Het team van trainer Jack van den Berg liep bij Sparta Nijkerk tegen een 3-2 nederlaag aan.

SteDoCo begon de derde divisie eveneens met een nederlaag. De ploeg uit Hoornaar verloor met 1-0 bij DVS '33 Ermelo.

Zuid-Holland Sport

Omroep West en RTV Rijnmond hebben deze zomer de handen ineen geslagen. Beide regionale omroepen maken Zuid-Holland Sport, een gezamenlijke radio-uitzending met het regionale amateurvoetbal.

In de show worden voornamelijk de tweede divisie en derde divisie zaterdag gevolgd. Zuid-Holland Sport is elke zaterdag van 14:00 tot 18:00 uur te horen op Radio West en Radio Rijnmond.

In Sportclub Rijnmond is komende maandag een reportage te zien over het nieuwe radioprogramma Zuid-Holland Sport.