Werth nipt naar twintigste Europese dressuurtitel

Bondscoach Alex van Silfhout over week dressuurploeg: 'Absoluut geslaagd'

De kür voor de dressuurruiters bij de EK in Rotterdam heeft zaterdag een volledig Duits podium opgeleverd. Isabell Werth won met een score van 90,875. De 50-jarige Duitse sleepte met haar paard Bella Rose haar twintigste Europese titel binnen.

Dorothee Schneider eindigde met haar paard Showtime net iets lager dan Werth. Haar score was 90,561. Jessica von Bredow-Werndl veroverde met een score van 89,107 de bronzen medaille.

Edward Gal was met een zesde plaats de beste Nederlander met zijn paard Glock's Zonik met een score van 84,271. Hans Peter Minderhoud moest op Glock's Dream Boy genoegen nemen met de negende plek met een score van 81,546.

"Voor nu ben ik er heel blij mee, zeker gezien de omstandigheden", vertelt Edward Gal over zijn zesde plaats. Met die omstandigheden doelt Gal op zijn paard, Glock's Zonik, die wederom behoorlijk werd aangetrokken tot de merrie van de Zweed Patrik Kittel. "Tijdens het losrijden was het weer een drama, al de derde keer deze week", vertelt Gal. "Hij reageert normaal nooit op een merrie, maar bij deze weet ik niet wat het is."

Para-dressuur

Nederland pakte bij het para-dressuur op het EK paardensport in het Kralingse Bos wel de gouden medaille bij de landenwedstrijd met een score van 227.039.

De Nederlandse para-dressuurruiters eindigden daarmee ruim voor Groot-Brittannië (zilver met een score van 221.302) en Denemarken (brons met een score van 216.493).