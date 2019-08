Neptunus slaat ook tweede slag in Holland Series

Op bezoek bij de Amsterdam Pirates heeft het Rotterdamse Neptunus zichzelf in de hot seat gezet voor de landstitel. In de tweede wedstrijd van de play-offs om de titel wonnen de Rotterdammers met 2-1. Door de eerdere 6-4 winst in de eerste wedstrijd van de series staat het nu 2-0 in het voordeel van Neptunus.

Wederom was de zesde inning een scherprechter in de strijd tussen Neptunus en Pirates. De Pirates namen in de derde inning een voorsprong Max Clarijs profiteerde namens de Amsterdammers van een fout in het veld van Neptunus, waardoor Clarijs vanaf het tweede honk het eerste punt scoorde. In de zesde inning zette Willie Johnson Neptunus op gelijke hoogte door vanaf het tweede honk op een slag van Dudley Leonora de thuisplaat te bereiken. Kaj Burema liep in de zevende inning de eindstand op het bord. Op een slag van Willie Johnson spurtte Burema van het derde honk naar de Rotterdamse voorsprong.

De ploeg van coach Ronald Jaarsma leidt daarom comfortabel met 2-0 in de Holland Series. In de best-of-seven serie speelt Neptunus zondag in het eigen Neptunus Familiestadion tegen de Amsterdammers. Bij winst kunnen de Rotterdammers dinsdag in Amsterdam hun titel prolongeren.