Drenthe vervolgt carrière in tweede divisie

Royston Drenthe heeft een nieuwe club gevonden. De Rotterdammer gaat voetballen bij tweededivisionist Kozakken Boys. Vorig seizoen kwam hij nog uit voor Sparta in de eerste divisie.

Drenthe was eerder actief voor onder andere Feyenoord, Real Madrid en Everton. Ook werd hij met Jong Oranje in 2007 Europees kampioen. Met Sparta promoveerde Drenthe vorig seizoen via de nacompetitie naar de eredivisie.

Kozakken Boys startte zaterdag met het nieuwe seizoen in de tweede divisie. Het team uit Werkendam verloor thuis met 1-0 van TEC uit Tiel.