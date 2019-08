Kookadvies voor bewoners Papegaaistraat Rotterdam na breuk in waterleiding

Bijna tweehonderd huishoudens in de Papegaaistraat in Rotterdam-Kralingen hebben het zaterdagavond een paar uur zonder water moeten doen. Dat kwam door een gebroken leiding.

Monteurs hebben de breuk gerepareerd. Evides adviseert de bewoners om het drinkwater voor consumptie te koken.

Het leidingwater moet op mogelijke bacteriële besmetting worden onderzocht. Het kookadvies wordt pas ingetrokken als het drinkwater aan alle kwaliteitsnormen voldoet.

Ook in en rond de Burgemeester Molenaarstraat in Rotterdam-IJsselmonde zat zaterdagavond een aantal huishoudens zonder water. Ook daar was het probleem rond 20:15 uur opgelost.