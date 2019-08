Gouden para-dressuurteam: 'Dit was het doel'

"Het was zeker het doel, vooral omdat het in het eigen land is", vertelt het para-dressuurteam. "We wilden na vorig jaar laten zien dat het niet eenmalig was. We zijn gewoon heel goed met dit team, als je alle scores bij elkaar ziet maakt het niet uit welke je wegstreept, dan zijn we alsnog de beste."

Bekijk hierboven het gehele interview met het Nederlands para-dressuurteam. Zondag komen de para-dressuurruiters nog in actie tijdens de kür op muziek.