In een huis aan de Nicolaas Beetsstraat in Hellevoetsluis heeft zaterdagavond brand gewoed. De bewoners van het pand en van naastgelegen woningen zijn geëvacueerd. Niemand raakte gewond.

Het vuur brak uit in het dak van de woning. De brandweer was met extra materiaal aanwezig, omdat het vuur lastig onder controle te krijgen was. Een deel van het dak is daarvoor gesloopt. Rond 00:30 uur werd het sein brand meester gegeven.

Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.