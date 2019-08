Bij de milieudienst Rijnmond zijn zaterdagavond 53 klachten binnengekomen over het geluid van Het Vrije Volk-festival in het Rotterdamse Vroesenpark.

De DCMR heeft gecontroleerd of de muziek te hard stond., maar dat was niet het geval. Het geluid bleef zelfs onder het niveau zoals dat was afgesproken in de vergunning, zegt de milieudienst.