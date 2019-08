Forum voor Democratie in spiraal omlaag na ruzies

Henk Otten en Thierry Baudet in minder rumoerige tijden (foto: ANP)

De electorale glans van Forum voor Democratie is afgenomen. Dat constateert opiniepeiler Maurice de Hond zondag in een peiling. "Terwijl begin augustus het gedoe rondom Henk Otten bij FVD nog vrij weinig effect leek te hebben, is dat nu wel goed te zien", stelt De Hond.