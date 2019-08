Live PEC-Sparta: Sparta met Dervisoglu en Ache

Lukt het Sparta om te koppositie in de eredivisie te heroveren? Dat hoor je vanmiddag bij Radio Rijnmond Sport.

Vanaf 14:00 uur zijn we live op de radio met het EK Paardensport, een vooruitblik op het EK Honkbal met bondscoach Evert-Jan 't Hoen en een terugblik op de wedstrijden van FC Dordrecht en Excelsior van afgelopen vrijdag. Excelsior-trainer Ricardo Moniz was op z'n zachtst gezegd not amused na de 3-0 nederlaag tegen Telstar en liet na afloop geen spaan heel van zijn verdediging.

De mannen van Sparta-trainer Henk Fraser verkeren in bloedvorm. Sparta verzamelde zeven punten in de eerste drie wedstrijden. Verslaggever bij de uitwedstrijd tegen hekkensluiter PEC Zwolle is Sinclair Bischop.

Peter van Drunen presenteert de uitzending tussen 14:00 uur en 19:00 uur.

Volg hieronder onze liveblog rondom PEC-Sparta.