Sparta loopt koppositie mis door gelijkspel in Zwolle

Sparta begon prima aan de wedstrijd. De Rotterdammers hadden na twee minuten al een prima kans via Mohamed Rayhi. Hij krulde de bal vanaf de rand van de zestien net over het Zwolle-doel.

Maar Sparta ging door en dat leverde al snel een goal op. Een afgeslagen hoekschop van Bryan Smeets leverde een doelpunt op. Smeets kon de bal namelijk opnieuw oppakken en voorzetten. Ragnar Ache reageerde attent met het hoofd: 0-1.

Niet heel snel daarna kon oud-Spartaan Iliass Bel Hassani zijn oude ploeg in rouw dompelen. En met die stand zochten beide ploegen de kleedkamers op.

Lennart Thy kon zo'n tien minuten na rust, tegen de verhouding in, zijn ploeg PEC op voorsprong schieten. Invaller Lars Veldwijk kon in de laatste negen minuten Sparta wederom redden. De spits juichte niet naar zijn goal. Onbekend is of hij ontevreden is of omdat hij tegen zijn oude ploeg speelde.

Sparta kreeg in de slotfase nog een enorme kans via Joël Piroe. De huurling van PSV die als invaller zijn debuut voor Sparta maakte schoot op de lat.

Door het gelijkspel staat Sparta nu met acht punten op de derde plek in de eredivisie.

Scoreverloop

8' 0-1 Ragnar Ache9' 1-1 Iliass Bel Hassani56' 2-1 Lennart Thy81' 2-2 Lars Veldwijk

Volg hieronder onze liveblog rondom PEC-Sparta.